Elmas | «Vi racconto il mio passaggio dal Napoli al Lipsia»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 13 febbraio 2024) Eljif, giocatore del, ha parlato a Marca del suo trasferimento dal club azzurro in Germania. Ecco le sue dichiarazioni Eljif, giocatore del, ha parlato a Marca del suo trasferimento dalin Germania. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Il trasferimento? Un po’ complicato. E’ difficile affrontare un trasferimento in inverno. Mi lascio alle spalle 5 anni spettacolari ae me ne sono andato dopo aver vinto lo Scudetto… Ho fatto questa scelta perché sono arrivato in una squadra forte, vincente, conosciuta da tutti e che gioca sempre in Champions League. E soprattutto perché lavora tanto con i giocatori giovani e ci tiene al futuro. Asi mangia stupendamente, c’è il sole, il mare, la vita nelle strade… La Germania è un ...