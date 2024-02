Elmas non dimentica Napoli | “Anni meravigliosi | vincere lì è unico C’era solo un problema”

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 13 febbraio 2024)è tornato a parlare di, del suo trasferimento al Lipsia e dei ricordi dell’annata scudettata: le sue dichiarazioni La cessione più importante del mercato di gennaio è senza dubbio quella di Eljifal Lipsia. Il macedone è stato ceduto al club tedesco per una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di euro più 5 di bonus. Da dodicesimo uomo deldi Spalletti a giocatore marginale con Garcia e nei pochi mesi di gestione Mazzarri, il rapporto tra iledera destinato ad esser troncato quest’inverno. Finora per lui nessuna presenza da titolare con il Lipsia,cinque presenze totali da subentrato, per un totale di 62 minuti totali. Il centrocampista macedone è tornato a parlare di, del...