Elezioni 2024 | cosa serve per diventare scrutatori? Le procedure da seguire

(Di martedì 13 febbraio 2024) Bologna, 13 febbraio– L’8 e il 9 giugnosi terranno in Italia leeuropee, momento nel quale i cittadini italiani potranno eleggere i propri rappresentanti nel Parlamento Europeo. Nello stesso weekend, i cittadini di Reggio Emilia, Ferrara, Forlì, Cesena, Modena e molti altri comuni (in tutto 226) si presenteranno alle urne anche per eleggere i sindaci. Come in ogni elezione ci sarà la possibilità per gli interessati di essere nominatidi seggio, ma quali sono lee i requisiti per poter ricevere l'idoneità? Proviamo a rispondere alle vostre domande. La procedura Per poterescrutatore di seggio è necessaria l'iscrizione all'apposito Albo, concessa esclusivamente ai cittadini maggiorenni che dispongono di alcuni requisiti ...