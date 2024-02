Elettra Lamborghini e la risposta a chi le chiede se sia incinta

(Di martedì 13 febbraio 2024)non le manda a dire. Nelle ultime ore, la cantante è stata presa di mira da alcuni utenti che, sotto a una foto, le hanno chiesto insistentemente se fosse, domanda alla quale ha risposto in un modo un po’ particolare. Sotto alla serie di scatti, dove la cantante appare con la mano appoggiata sulla pancia in abito total black, si possono infatti leggere una serie di commenti come: “Aspetti un bambino”, oppure: “Sei?”. Qualcuno, invece, nota i gioielli della cantante: “Per un attimo l’ho pensato… poi ho visto l’anello di 5 tonnellate sul dito e ho capito cosa stava mostrando”. Ma è solo uno il commento al qualeha messo like: “Alla prossima che lese èsecondo me le arriva una te**a ...

Il tema delle adozioni sta molto a cuore ad Elettra Lamborghini . Intervenuta a Le Iene , la cantante ha lanciato un appello per sensibilizzare e per ... (ilfattoquotidiano)

"Contesto interamente la portata della prova del Dna asseritamente in possesso delle signore Flavia Borzone e Rosalba Colosimo, in quanto non ... (lanazione)

Alle domande dei follower che le chiedevano se fosse in gravidanza, Elettra Lamborghini ha risposto in modo indiretto.L'ultima foto postata dalla cantante ha scatenato la fantasia dei fan, che credono sia in dolce attesa: lei, per il momento, non ha né confermato né smentito l'ipotesi ...Elettra Lamborghini è davvero incinta oppure no La cantante ha condiviso una foto che parla chiaro, ma la realtà è un'altra!