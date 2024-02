Edison chiude il 2023 con l' utile in crescita a 515 milioni

(Di martedì 13 febbraio 2024) Il gruppoilcon l'netto ina 515di euro, rispetto ai 151del 2022, su cui gravava un tax rate pari al 74% per l'effetto dell'applicazione dei decreti extraprofitti. Il consiglio di amministrazione ha deliberato di convocare l'assemblea dei soci per il 27 marzo 2024. I ricavi scendono a 18,4 miliardi, rispetto ai 30,3 miliardi dell'anno precedente. Il margine operativo lordo (Ebitda) mette a segno una robustadel 71% a 1,8 miliardi rispetto a 1,1 miliardi del 2022. I risultati ottenuti consentono adi distribuire un dividendo che per ilè di euro 0,105 per ciascuna azione di risparmio (0,052 euro nel 2022) e di euro 0,075 per ciascuna azione ...

