Ecco tutta la verità dello Stato ungherese sulle gravi accuse a carico di Ilaria Salis

(Di martedì 13 febbraio 2024) L'ambasciatore al Giornale: "Abbiamo pagato un prezzo altissimo per ottenere la libertà da nazisti e regime sovietico. Per noi la violenza politica non è mai dal lato giusto della Storia"

Via libera al Piano di Governo territoriale del dopo tangenziali votato a pochi mesi dalle amministrative. Fra gli altri interventi prevista la riqualificazione del commercio e il restyling dell’area ...L'ambasciatore al Giornale: "Abbiamo pagato un prezzo altissimo per ottenere la libertà da nazisti e regime sovietico. Per noi la violenza politica non è mai dal lato giusto della Storia" ...Presentato dal Ctss un progetto da oltre 370milioni di euro complessivi (di cui 93 di Pnrr). Anna Maria Petrini, dg dell’Ausl: "Viene rafforzata soprattutto l’assistenza territoriale".