Ecco la SF-24 a Fiorano

(Di martedì 13 febbraio 2024) La Ferrari è stata l’ultima squadra a mostrare la sua sfidante per il 2024, la SF-24, prima di portarla sulla pista diper una giornata di riprese. La nuova vettura è ancora una volta di colore rosso opaco, anche se in questo caso sono stati ridotti gli elementi neri e sono state aggiunte delle strisce longitudinali gialle e bianche. I copricerchi sono ora rossi in tinta con la vettura, mentre lungo il bordo interno sono presenti strisce gialle e bianche. “Presentare per la prima volta una nuova vettura al mondo è sempre un momento molto emozionante per me e per i piloti”, ha dichiarato il Team Principal, Fred Vasseur, “anche se tutti noi stiamo già pensando al momento in cui ci confronteremo in pista con i nostri avversari. Quest’anno dobbiamo ripartire da dove ci siamo fermati alla fine della scorsa stagione, quando siamo stati protagonisti costanti, ...