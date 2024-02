Eccellenza Sangiustese | era la vittoria che ci serviva»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) "Abbiamo qualità e dobbiamo tirarla fuori come abbiamo fatto contro la Jesina". Luigi Giandomenico, allenatore dellaVp, si gode la nettasulla Jesina. "Avevamo bisogno di questo risultato – aggiunge – dopo un periodo in cui i ragazzi non hanno raccolto quanto seminato pur avendo disputato delle buone prestazioni. È un periodo in cui si lavora tantissimo e i calciatori si meritano simili giornate". Laha permesso alla formazione rossoblù di raggiungere quota 15 il Monturano e di avere il Montegiorgio a due punti sopra, ma la squadra è in penultima posizione. "Sono contento della, ma sono altresì convinto che non abbiamo fatto ancora niente. Non siamo messi affatto bene e dobbiamo solo continuare a lavorare a testa bassa". In una giornata positiva in cui la squadra ha vinto 4-1 ...