Eccellenza Falivena | Ci siamo complicati la vita da soli»

(Di martedì 13 febbraio 2024) Il Tuttocuoio e la sua bestia nera. La Cuoiopelli e l’incubo derby di ritorno. Non cambia la testa della classifica del girone A di. A mangiarsi le mani sono soprattutto i biancorossi di Robertoche in vantaggio al quinto della ripresa con Viola, si sono fatti rimontare dal Fucecchio nel frattempo rimasto in dieci dal 55’ per l’espulsione di Badalassi. Avevano due partite difficili le prime due della classe del girone. Il derby è sempre il derby. E lo Zenith Prato è una signora squadra. Ma se la sconfitta è indolore per i neroverdi di Ponte a Egola, che restano primi e con lo scontro diretto da giocare in casa, la Cuoiopelli ha buttato via l’occasione di tornare in vetta e di affrontare le restanti nove partite con una spinta psicologica importante. Roberto(nella foto), come sempre, analizza con grande ...