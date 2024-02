Eccellenza Civitanovese sempre in testa | Maceratese-Jesina si cambia

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 13 febbraio 2024) Vittorie in trasferta pesanti come non mai. Due delle tre avvenute in casa ai danni dicostano caro ai rispettivi diesse e a Dino Pagliari VALLESINA, 13-12-2024 – Dopo gli eventi della ventunesima giornata, alcune delle situazioni più delicate hanno significato per alcuni il salto del banco. L’anticipo deficitario di sabato per laha scaturito il secondo esonero stagionale. In virtù della sua seconda sconfitta in campionato da quando si riunificò alla squadra della sua città ereditando la panchina da Lattanzi, Dino Pagliari è stato infatti sollevato dal suo incarico da allenatore della ‘Rata’. La domanda è sorta spontanea ai più, a tifosi e non: ce n’era davvero il così sentito bisogno? È vero che questaha un po’ peccato in termini di continuità o bel gioco, mancando ...