È tempo di non aspettare tempo…

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 13 febbraio 2024) Questo pezzo è nato così…dopo aver visto coi miei figli il bellissimo cartone animato di “Alice nel paese delle meraviglie”. Un giorno Alice arrivò ad un bivio sulla strada e vide lo Stregatto sull’albero. – “Che strada devo prendere?” – chiese la bambina E la risposta fu una domanda – “ Dove vuoi andare?” – “Non lo so” – rispose Alice. – “Allora” – disse lo Stregatto – “non ha importanza”. Quante volte ci siamo trovati nella stessa situazione di Alice? Presi da mille impegni ci ritroviamo a correre, di qua e di là, sempre di fretta, con mille pensieri… ma per cosa? E il Bianconiglio? Un simpatico coniglietto tutto elegante che non fa altro che correre, corre e guarda continuamente l’orologio che poi ripone con cura, ogni volta, nel taschino del panciotto. E alla domanda di Alice – “Ma perché corri? Per fare cosa? Per quale motivo?” Lui – “Non lo so, ma so che sono in ritardo!” Qualche ...