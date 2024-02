È morto un gigante dello sport italiano | che brutta notizia

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 13 febbraio 2024) Il mondoancora una volta piange uno dei suoi grandi protagoinisti: aveva vinto un oro nelle Olimpiadi di casa I sogni degli atleti non sono cambiati con il tempo anche se losi è molto evoluto. Disputare un’Olimpiade è quello di una vita, farlo in casa è la sublimazione. E se poi vinci un oro, puoi dire di aver ottenuto tutto. Ecco perché oggi lopiange un grandissimo campione.in lutto, èun grande campione (Ansa Foto) – CityrumorsLa prima volta è stata sulle nevi, quelle di Cortina d’Ampezzo nel 1956, anche se allora il sentimento legato ai cinque cerchi non era ancora così forte. Poi quelle estive di Roma nel 1960 e lì l’Italia aveva capito veramente di essere uscita da lungo tunnel che l’eredità della II Guerra Mondiale ...