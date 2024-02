E’ morto Ugo Intini | vicino a Craxi credette nel nuovo corso del Psi Fu promotore de “La rosa nel pugno”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 13 febbraio 2024) Si è spento a Milano, sua città natale, Ugo. Aveva 83 anni. Giornalista da sempre con il pallino della politica, esponente storico del Partito Socialista Italiano, uomo di fiducia di Bettino, è stato poi dirigente nazionale dei Socialisti Democratici Italiani, confluiti nel rinato Partito Socialista Italiano del 2007. Direttore de L’Avanti Laureato in giurisprudenza,si è distinto anche come giornalista, divenendo direttore dell’Avanti! e de Il Lavoro di Genova. La stretta collaborazione conlo ha portato a ricoprire l’incarico di responsabile per l’informazione, portavoce del Partito Socialista Italiano e suo rappresentante nell’Internazionale Socialista. E’ stato deputato per diverse legislature -dal 1983 al 1994- e, dopo lo scoppio dell’inchiesta Mani Pulite, continuò a militare nel Psi. ...