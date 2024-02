È morto Ugo Intini | il portavoce dei socialisti aveva 82 anni

(Di martedì 13 febbraio 2024) ÈUgo, all'età di 82, ieri sera a Milano, dopo una lunga malattia.è stato a lungo direttore del giornale socialista Avanti!, del quotidiano genovese Il Lavoro e deputato per quattro legislature. Ha ricoperto incarichi di governo nel secondo governo Amato (2000-2001) e nel secondo governo Prodi (2006-2008) in entrambi nel ruolo di sottosegretario agli Esteri. Da socialista, Initini ha raccontato pagine importanti della storia del nostro paese dall'osservatorio privilegiato qual era la segreteria del Psi negli'80, dove ha ricoperto l'incarico di responsabile dell'informazione, didel Psi, rappresentante del partito all'Internazionale Socialista, affianco a Bettino Craxi. Neglidifficili del dopo tangentopoli, Ugo ...

Ugo Intini e i giorni dell’invasione di Praga nell’estate del 1968 Quando nel 1968 quattro paesi del Patto di Varsavia invasero la Cecoslovacchia, in Italia erano tutti in vacanza ma non Ugo Intini, che allora era un giovane redattore de l'Avanti: fu lui a gestire le ...

Chi era Ugo Intini, storico portavoce dei socialisti morto all’età di 82 anni Dopo il ‘92, a differenza di tanti non disertò. Appassionato di geopolitica, vide nell’attuale segretario Onu Guterres un compagno illuminato ...

Silenzi e timidezze sulla morte del craxiano Ugo Intini Perché solo pochi giornali, con poco spazio, hanno ricordato Ugo Intini, il più stretto collaboratore di Bettino Craxi. I Graffi di Damato ...