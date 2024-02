È morto Ugo Intini Giornalista e storico esponente del Psi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 13 febbraio 2024) ÈUgo, all’età di 82 anni, ieri sera a Milano, dopo una lunga malattia. Lascia la moglie Carla e il figlio Carlo. È stato a lungo direttore del giornale socialista Avanti!, de Il Lavoro di Genova e deputato per quattro legislature. Dopo una lunga malattia èieri sera a Milano Ugodel Partito socialista Ugoha ricoperto incarichi di governo nel secondo governo Amato (2000-2001) e nel secondo governo Prodi (2006-2008), in entrambi come sottosegretario agli Esteri. Da socialista ha raccontato pagine importanti della storia del nostro Paese dall’osservatorio privilegiato che era la segreteria del Psi negli anni ’80, dove ha ricoperto l’incarico di responsabile dell’informazione, di portavoce ...