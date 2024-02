È Mahmood il vincitore di Sanremo 2024… in radio e streaming

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 13 febbraio 2024) Sesto nella classifica finale di2024, già primo ine insulle piattaforme:si prende al volo la sua rivincita. Le polemiche sulla vittoria di Angelina Mango anziché Geolier – che al televoto aveva ottenuto il 60% dei voti – sembrano già lontanissime. E parlano i numeri con cui l’immediato dopo Festival incoronae la sua canzone Tuta Gold, oggi in vetta nella Top 50 Italia di Spotify e al secondo posto della Top Songs Debut Global. Con 15 milioni di stream globali su tutte le piattaforme, Tuta Gold è alla posizione 27 nella Top 50 Global, #2 nella Top 50 Svizzera, #10 nella Top 50 Lussemburgo, #35 nella Top 50 Lituania e in Top 200 in Spagna, Belgio, ...