È davvero ritorno di fiamma tra Basciano e Sophie? La Codegoni rompe il silenzio

(Di martedì 13 febbraio 2024)ha chiarito in che rapporti sono ora lei e Alessandro, svelando se le insistenti voci di undiche stanno girando di recente sono vere o meno. L’influencer ha vuotato il sacco in un’intervista per EG Magazine, parlando di come stanno le cose tra loro dopo le ospitate infuocate a Verissimo e quali sono i progetti che ha in mente per il futuro.svela in che rapporti è con AlessandroNonostante le difficoltà incontrate,ha dichiarato che lei e Alessandrostanno cercando di ricostruire il loro rapporto: “Siamo due genitori. Ovviamente quando passa il momento di rabbia iniziale…Quando due persone affrontano un ...