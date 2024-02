Dwayne Johnson distrugge un falso scoop riguardante le sue mancate donazioni alle Hawaii

Attualmente, il ritorno di Dwayne Johnson come Maui in Oceania 2 non è stato confermato: il sequel del film d’animazione Disney è stato annunciato a ... (cinemaserietv)

Dwayne Johnson ricrea un iconico meme per Natale

Dwayne Johnson, detto The Rock, ricrea un iconico meme per Natale regalando una risata ai suoi fan. Dwayne Johnson ha ricreato un iconico meme per ... (movieplayer)