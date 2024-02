Duro colpo al lavoro nero e all’evasione fiscale | 139 lavoratori coinvolti con 3 | 3 milioni d ‘evasione e 60 000 euro di indennità di disoccupazione illegittima

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 13 febbraio 2024) Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Arezzo hanno recentemente concluso una serie di attività mirate a contrastare ile l’evasionein diverse imprese operanti nel settore orafo-gioielliero e edile. Le indagini hanno portato alla luce pratiche illegali che coinvolgono 139“in” o “irregolari”, con imposte evase per oltre 3,3didiindebitamente percepite per un totale di 60.000. Le operazioni hanno coinvolto imprese attive nella fabbricazione di oggetti di oreficeria e gioielleria, operanti come terzisti, e nel settore edilizio. Nel corso dei controlli, i finanzieri hanno scoperto...