Dumfries e Buchanan | tic-tac! Doppia scelta in Inter-Salernitana

(Di martedì 13 febbraio 2024)può essere una partita importantissima sia per Denzelche per Tajonsulla fascia destra. Per l’olandese è infatti l’occasione di tornare da titolare, per il canadese, invece, quella di esordire in nerazzurro. COUNTDOWN – Dopo l’ultima presenza da titolare più di un mese fa – il 6 gennaio – contro il Verona, per Denzelsi apre la possibilità di tornare in campo dal primo minuto. Nel dettaglio indi venerdì, fermo restando che le sue condizioni siano al meglio dopo l’ultimo problema muscolare che ne ha condizionato gli ultimi due mesi. Dopo aver aumentato il suo minutaggio nelle ultime partite contro Juventus e Roma,è ora pronto per dare il cambio a Matteo Darmian e riprendersi il ...