Droga da Giugliano e provincia di Napoli fino ad altre regioni | 16 arresti

Minacce di morte e richieste di denaro per poter acquistare la droga . Un vero e proprio incubo per un uomo di Giugliano conclusosi con l'arresto ... (teleclubitalia)

Napoli - Dalla provincia di Napoli estendevano i propri tentacoli in Calabria, Emilia Romagna e anche in Spagna i quattro gruppi criminali dediti al traffico e allo spaccio di droga sgominati dal Nucl ...I quattro gruppi avevano ramificazioni anche in altre regioni d'Italia e all'estero per l'approvvigionamento della droga, soprattutto hashish e cocaina ...A Varcaturo i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Antonio Graziosi, 25enne di Castel Volturno già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno ...