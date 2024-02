Droga | 16 arresti nel Napoletano

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 13 febbraio 2024) 9.50 Dalla provincia di Napoli estendevano i propri tentacoli in Calabria, Emilia Romagna e anche in Spagna i 4 gruppi criminali dediti a traffico e spacciosgominati da GdF di Napoli e Dda, che hanno eseguito 16. I reati contestati sono associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione a fine di spaccio di,sequestro di persona a scopo di estorsione. Dalle indagini è emerso che venivano importati per lo più hashish e cocaina, come dimostrano i sequestri effettuati.