Dove mangiare a Matera per San Valentino I ristoranti scelti dal Gambero Rosso

(Di martedì 13 febbraio 2024) La Città dei Sassi è un set a cielo aperto, non a caso è stata scelta come ambientazione di svariate produzioni cinematografiche, anche internazionali (una su tutte La Passione di Cristo diretta da Mel Gibson). Tra vicoli, grotte di tufo, discese e salite su ripidi scalini, quella che nel 2019 è stata la Capitale della Cultura ha negli ultimi anni spinto l'acceleratore sul piano turistico e anche su quello enogastronomico. Non più solo osterie di tradizione basica (che da queste parti comunque conta su una storia e un paniere di materie prime di tutto rispetto, dall'olio agli ortaggi, dai salumi ai formaggi per non parlare delle carni e dell'iconico pane), ma pure fine dining di timbro internazionale e bistrot di ultima generazione. Quello che rimane tal quale, speriamo a lungo, è un paesaggio urbano straordinario che la rende meta perfetta per una fuga romantica, il 14 febbraio come ...