Donald Trump presenta ricorso alla corte suprema per ottenere l’immunità penale

La risposta della Nato alla minaccia di Trump non si lascia attendere. L'Alleanza è pronta a una nuova strategia sulle armi all'Ucraina per arginare ... (ilmessaggero)

Stavolta l’ex presidente ha superato sé stesso esprimendo una posizione che mette in pericolo la sicurezza dell’Europa e distrugge le basi ... (internazionale)

Donald Trump : «Delinquenti i Paesi Nato che non pagano - incoraggerei la Russia ad attaccarli»

L’ex presidente da un comizio in Carolina del Sud: «Devi pagare tutti i conti, se non paghi sei un delinquente, non ti proteggerei» (corriere)