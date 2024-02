Domani torna Osimhen | può fare un ultimo regalo al Napoli

MILANO – Andrea Rosi , Presidente e ceo di Sony Music Italy, fa un grande annuncio in diretta dal Radio Truck di Rtl 102.5 . “Da domani, 6 febbraio, ... (lopinionista)

torna in Serie A L’ex Napoli , criticato al momento dell’addio in azzurro ma ben voluto dalla propria nuova piazza. L’accordo è ufficiale. Il ... (spazionapoli)

Torino, 11 feb. - (Adnkronos) - "Vlahovic non ha niente di particolare, ha un affaticamento all'adduttore, dovrebbe essere a disposizione con il ... (liberoquotidiano)

Torino, 11 feb. – (Adnkronos) – “Vlahovic non ha niente di particolare, ha un affaticamento all’adduttore, dovrebbe essere a disposizione con il ... (calcioweb.eu)

L'edizione odierna de La Nazione, nel suo spazio dedicato ai temi di casa Fiorentina, parla patto fra Vincenzo Italiano e i tifosi viola. Il confronto che c'è stato tra i ...Il live podcast di JEBO, Caffè con gli imprenditori, torna per la terza puntata al MUG con nuovi ospiti per trattare il tema di “Carriere e Leader del domani”.Giù la maschera. Giù le lacrime. Non si dà pace Victor Osimhen. Su quella coppa sollevata al cielo dalla Costa d'Avorio avrebbe voluto metterci le sue mani. Lui, ...