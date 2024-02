Domani al Mimit incontro su rincari tariffe Rc auto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Tornano a salire leRc(a novembre +7,1% su base annua secondo l'Ivass), e il governo corre ai ripari convocando per14 febbraio la Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi per analizzare l'andamento del settore assicurativo.al quale prenderanno parte anche le associazioni dei consumatori e quelle dellecarrozzerie e dei periti assicurativi. Gli aumenti registrati dall'Ivass a novembre 2023 si traducono in una maggiore spesa da +31 euro a polizza, secondo i calcoli di Assoutenti, con Napoli e Prato che registrano il costo più alto della polizza Rc, con una media di oltre 559 euro, seguite da Caserta (501 euro) e Pistoia (487 euro). Per Federcarrozzieri, l'associazione dellecarrozzerie italiane, la spesa per le ...