Dollaro balza a massimo 3 mesi dopo inflazione | euro giù a 1 | 0705

(Di martedì 13 febbraio 2024) Roma, 13 feb. (askanews) – Nuovo scatto rialzista delche dagli Stati Uniti sono giunti dati sull’più sostenuti del previsto. Nel pomeriggio l’cala bruscamente a 1,dollari, sui minimi da metà novembre, laddove prima della diffusione dei dati era arrivato a sfiorare quota 1,08. A gennaio negli Usa i prezzi al consumo hanno segnato un aumento dello 0,3% rispetto al mese precedente, un decimale in più rispetto alle attese, e la crescita dei prezzi su base annua, al 3,1% è risultata superiore al 2,9% stimato in media dagli analisti. La persistenza dell’alimenta i timori che la Federal Reserve possa ritardare il primo taglio dei tassi di interesse e questo sostiene la valuta di riferimento, il. L'articolo ...

