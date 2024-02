Dito medio Acerbi | ecco cosa è successo

Un gesto che non è passato inosservato. Non si placano le polemiche all'indomani della sfida tra Roma e Inter , in virtù dei... (calciomercato)

A seguito del suo gol contro la Roma, Francesco Acerbi ha mostrato il dito medio in direzione proprio dei tifosi giallorossi. Un gesto non passato ...(Adnkronos) – Per quanto riguarda gli agricoltori “capisco le proteste, ovviamente, perché l’agricoltura è in una condizione molto difficile in Europa”. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni in u ...Si discute del dito medio sventolato da Francesco Acerbi all'Olimpico: dopo il goal alla Roma. Il difensore avrebbe reagito a cori offensivi.