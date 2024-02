“Distruzione” La Russia vuole arrestare la premier dell' Estonia | le accuse

(Di martedì 13 febbraio 2024) La prima ministra estone Kaja Kallas è stata inserita dallanella lista dei ricercati perpenali. È quanto risulta dal database di ricerca del Ministero degli affari interni russo secondo quanto riporta la Tass. Il Ministero degli Interni russo ha inserito nella lista dei ricercati anche il segretario di Stato estone Taimar Peterkop e il ministroa Cultura lituano Simonas Kairys. Secondo fontia polizia citate da Tass, «è stato aperto un caso contro Kallas e Peterkop per lae il danneggiamento di monumenti ai soldati sovietici». Entrambi «sono stati inseriti nella lista dei ricercati come parte di questo caso», ha detto la fonte all'agenzia. Il mandato di arresto nei confronti di Kallas è stato infatti emesso in relazione alle sue dichiarazioni a favore ...

