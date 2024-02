Disinformatia | guida alla più grande minaccia alla libertà a livello mondiale

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 13 febbraio 2024) Quale sarà la principaleglobale nel prossimo futuro? La disinformazione, secondo l’annuale rapporto sul rischio del World Economic Forum. A preoccupare in tal senso è anche l’accesso sempre più facile a strumenti di intelligenza artificiale. Il report – che ha raccolto nei mesi scorsi le opinioni di 1490 esperti accademici, del mondo delle imprese, del governo, della comunità internazionale e della società civile – indica come i rischi legatidisinformazione potrebbero ulteriormente acuirsi nei prossimi mesi, in vista dei tanti appuntamenti elettorali in programma in varie parti del mondo, a cominciare dalle elezioni europee e da quelle americane. Agli intervistati da questo studio del Forum economico, contenuto nel “Global Risks Report 2024”, è stato chiesto di ...