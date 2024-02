Disabile morto cadendo dalla carrozzina | è svolta nelle indagini

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

Angelo è morto a 13 anni dopo cinque giorni di agonia per essere caduto dalla sua sedia a rotelle all'uscita della scuola. L'operatore sociosanitario di 29 anni che lo aveva preso in carico per accompagnarlo è sotto indagine per omicidio colposo. La tragedia è avvenuta in un istituto comprensivo di Giurdignano, in provincia di Lecce, lo scorso 6 febbraio. La dinamica dell'incidente L'adolescente, affetto da distrofia muscolare, è caduto intorno alle 13.30 del 6 febbraio nell'istituto che frequentava a Giurdignano, in provincia di Lecce. Dopo il suono della campanella, accompagnato da un operatore sociosanitario che lo aiutava a spostarsi, il ragazzo è uscito dal plesso dell'istituto.