Diritto del bacio nell’antica Roma | un gesto tutt’altro che affettuoso

(Di martedì 13 febbraio 2024) A dispetto del nome, lo Ius Osculi – tradotto,del– non aveva nulla a che vedere con l’erotismo. Innanzitutto c’è da dire che nella cultura latina antica esistevano diverse parole per definire il; savium indicava ilche oggi chiameremmo “alla francese”; poi c’era osculum, appunto, cioè ile casto. Più avanti si impose anche la parola basium – protagonista della famosa iperbole nel Carme V di Catullo – che si usava per descrivere und’amore intimo ma rispettoso e. LEGGI ANCHE: — I gladiatori erano vegetariani? La particolare dieta degli Antichini Dunque cosa prevedeva lo Ius Osculi? Secondo questa norma, ogni donna era obbligata a farsi baciare dal marito, il padre o il ...