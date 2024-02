Diritti e doveri per essere cittadini del web

(Di martedì 13 febbraio 2024) Il web è pieno di opportunità per i giovani ma può diventare una trappola o un’arma pericolosa. L’Istituto Canossa di Lodi ha organizzato, per gli studenti della seconda media, un percorso dedicato alla cittadinanza digitale. Il docente di arte, immagine e tecnologia Enrico Oldini ha guidato gli studenti attraverso una serie di lezioni che avevano lo scopo di educare ad una frequentazione sicura e responsabile della rete. "La società contemporanea – spiega l’insegnante – si è ormai trasferita totalmente nel mondo di internet. I vantaggi, anche sul piano scolastico, sono evidenti e sono emersi soprattutto con la pandemia. Ma accanto agli elementi positivi c’è sempre la possibilità di correre dei pericoli. D’accordo con le famiglie insegniamo i principi e le prassi di una condotta digitale che assecondi il loro desiderio di conoscere senza esporre gli studenti ai rischi e alle ...

Il web è pieno di opportunità per i giovani ma può diventare una trappola o un'arma pericolosa. L'Istituto Canossa di Lodi ha organizzato, per gli studenti della seconda media, un percorso dedicato al ...