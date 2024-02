Direttrice Colosseo | ' stop accaparramenti e illegalità ticket'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) "Ci sarà un controllo stretto di tutti i biglietti che saranno distribuiti, ci sarà un avviso pubblico a fine mese in cui chiederemo i vari requisiti per i tour operator che potranno accreditarsi al parco. I biglietti saranno destinati equamente, anche secondo la capacità economica, ci sarà un numero entro il quale non si potrà andare: sarà impossibile l'accaparramento". Lo ha detto ladel Parco Archeologico delAlfonsina Russo, intervenendo in commissione capitolina Turismo sul tema della bigliettazione del monumento. "Stiamo puntando anche sulle visite di qualità - ha aggiunto - saranno scartati gli operatori che vendono il biglietto con una mappa o con un video, saranno proprio fuori dalle liste. Tutte le società e i tour operator saranno tracciati dall'inizio alla fine: nel momento in cui ci sarà un comportamento scorretto ...