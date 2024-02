Direttore del Museo di Ostuni pubblica Meloni a testa in giù Caroli | “Il sindaco deve allontanarlo”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 13 febbraio 2024) Il responsabile provinciale di Fratelli d’Italia di Brindisi ai nostri microfoni: “Vergognoso che nel 2024 si usino questi mezzi per attaccare gli avversari politici” Nella sua autobiografia sui social, Luca Dell’Atti, presidente delcivico di, si è descritto come un costituzionalista. Peccato che sul suo profilo Instagram non abbia trovato niente di meglio chere la foto del Premier Giorgiain giù. Un’immagine che rievoca Piazzale Loreto e che ha scatenato un polverone politico. “Mi sembra assurdo che nel 2024 si possa pensare di attaccare un avversario politico usando mezzi cos bassi”, dichiara in esclusiva ai nostri microfoni Luigi, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia a Brindisi. A sinistra il presidente del...