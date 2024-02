Difesa | Foti FdI | ‘auguri di pronta guarigione a Crosetto’

Le esportazioni della Corea del Sud hanno registrato un calo del 14,6 per cento nei primi 10 giorni di febbraio, a dispetto di un forte ...Lillo Foti, ex presiente della Reggina, ha ricordato i tanti giocatori importanti passati per la sua realtà come Andrea Pirlo L’edizione odierna del quotidiano il Corriere dello Sport ha rilasciato un ...Roma, 13 feb (Adnkronos) - "Un augurio sincero di pronta guarigione al nostro ministro della Difesa Guido Crosetto. Un forte abbraccio a lui dal gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati.