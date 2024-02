Difesa | Calenda | ' auguri Guido | tieni duro'

Roma, 13 feb (Adnkronos) - "Il 24 febbraio tornerò in Ucraina a Kiev e Kherson per portare la nostra vicinanza al popolo ucraino e alla sua lotta di liberazione, in occasione del secondo anniversario ...Il leader di Azione Carlo Calenda annuncia la sua vista in Ucraina il prossimo 24 febbraio in occasione del secondo anniversario dello scoppio del conflitto.Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "La vera emergenza italiana è rappresentata dai salari, sempre più piatti come oggi ci spiega Bankitalia. Siamo l'unico caso tra i Paesi sviluppati. Serve una strategia pre ...