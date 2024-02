Diario di Guerra Terzo giorno

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 13 febbraio 2024) SHELLY TAL MERON SULLA CROCE ROSSA - Noi ci aspettavamo che il mondo, le organizzazioni per le donne, le organizzazioni per i diritti umani parlassero di quello che hanno vissuto le donne israeliane e il popolo israeliano in generale il 7 ottobre. C’è stato il silenzio completo da parte di queste organizzazioni, in particolare da parte di Un Women. Abbiamo mandato lettere, ne abbiamo parlato, ma non c’è stata risposta. Ci aspettavamo che il mondo condannasse Hamas, un’organizzazione terroristica che usa la violenza sessuale come arma di. Questi sono crimini di, contro la Convenzione di Ginevra. Abbiamo chiesto che la Croce Rossa visiti gli ostaggi, per valutare le loro condizioni mediche, per dare loro medicine, per darci una lista e sapere chi è vivo e chi non lo è più, chi è ferito, e non abbiamo avuto successo. Il nostro ministro della ...