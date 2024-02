Diamanti | «Nessuna resa Juventus ma fa male! Se l’Inter va a +10…»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 13 febbraio 2024)non dà per spacciata ladopo l’ultimo KO che conferma la fuga delin vetta. L’ex centrocampista italiano e attuale allenatore del Melbourne City Youth, intervenuto in collegamento con “Serie Allnews” sulle frequenze di Radio TV Serie A con RDS, commenta l’ultimissimo aggiornamento della classifica di Serie A e nello specifico la lotta Scudetto NON È FINITA – Laè costretta a inseguirea sette punti di distanza e con una partita in più ma Alessandronon fa drammi. Anzi, propriosottolinea come non sia ancora finita: «No, non è una. Sicuramente è una sconfitta che fa male, perché in casa nessuno se l’aspettava. Neanche io, sinceramente! Vedendo lanegli ultimi ...