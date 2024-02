Di Paolantonio pensa positivo | Andrea Costa | minuti di qualità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Sarebbe servita una prova perfetta per riuscire a centrare il colpaccio in casa di San Vendemiano e l’ci ha provato. Almeno per il primo tempo durante il quale i biancorossi hanno toccato i 10 punti di vantaggio supportati da percentuali elevatissime con Crespi e Ranuzzi imprendibili sotto canestro e gli esterni a colpire dal perimetro. Una prova che alla lunga Imola non è riuscita a mantenere, contro un avversario che non ha lasciato nulla sul campo. "Dobbiamo fare i complimenti a San Vendemiano che ha disputato l’ennesima partita casalinga di alto livello – commenta il tecnico Emanuele Di– mentre noi ci portiamo a casa quanto fatto dinei primi 25’. La differenza con San Vendemiamo c’è e si è visto. Abbiamo provato a stare in partita facendo ottime cose ...