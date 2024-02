“Devo uscire | c’è un problema” Grande Fratello | il concorrente gela tutti | lo ha fatto sapere

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di martedì 13 febbraio 2024) Sono già passate tre settimane da quando Marco Maddaloni ha lasciato che un sospetto sul suo conto si palesasse dentro lo spiato appartamento di Cinecittà. Riguardava il suo contratto, un argomento che, tra l’altro, non si dovrebbe aprire in diretta al2023. Oggi il suo tempo è realmente scaduto? Sin da quando lo hapresente a voce sommessa, non abbastanza perché le decine di telecamere di Cinecittà lo pizzicassero, ovviamente, il pubblico del2023 ha cercato di capire che cosa ci fosse dietro. Marco Maddaloni sarebbe prossimo al ritiro? Ieri ha aperto il discorso, avrebbe un piano., Maddaloni: “ma c’è un” Se l’ultima volta, tempo ...