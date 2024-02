“Deve abbandonare la casa” L’ultima squalifica alimenta lo sconforto Tutti i concorrenti distrutti

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di martedì 13 febbraio 2024) È tempo di eliminazioni al Grande Fratello. A contendersi il non ambito trono di eliminato della serata sono stati Stefano, Vittorio Federico e Beatrice. Li abbiamo vistiinsieme abbracciati mentre Alfonso Signorini ha iniziato la classica recita di chi poteva o meno restare nella. Stefano poco prima della pronuncia di Alfonso Signorini dichiara che vorrebbere rimanere con “Bea” e che spera che lei e Vittorio possano in futuro avere un rapporto migliore. Poi commosso ammette che non vorrebbe uscisse nessuno e che secondo lui a giocarsi l’eliminazione saranno lui e Federico. Federico anche interviene e dichiara “Se dovessi uscire sarei comunque contento perché sono arrivato dove volevo arrivare. Anche l’aereo di oggi è la dimostrazione che ce l’ho fatta”. Beatrice invece dichiara che dopo i recenti accadimenti ed il lutto subito sarebbe ...