Denis | «Inter più decisa e matura Lautaro Martinez? Va oltre i gol!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 13 febbraio 2024), ex attaccante di Atalanta, Napoli e Udinese, ha detto la sua sulla forza dell’, nonché del connazionale? German, in collegamento su Radio Sportiva, ha parlato della corsa scudetto e del connazionale: «Con la sconfitta di ieri è cambiata la rincorsa della Juventus nel cercare di sottrarre qualche punto all’. Vedo un’, una squadra consapevole e diventa difficile oggi togliergli qualche punto.? Tutta l’e ha preso una consapevolezza moltoessante. Il Toro anche quando non segna fa un lavoro spettacolare per la ...