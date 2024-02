Dengue | ministero della Salute | innalzare il livello di allerta in porti ed aeroporti Circolare

(Di martedì 13 febbraio 2024) Laè una malattia causata da un virus che si trasmette dalle punture di zanzare Aedes infette. In Sudamerica c’è un preoccupante incremento di casi e decessi. Il ministroha diramato unaal riguardo. Di seguito in formato pdf la: allegato1707841921 L'articoloildiined aero proviene da Noi Notizie..

Gli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera (Usmaf-Sasn) hanno innalza to il livello di alle rta per la febbre Dengue . La disposizione del ... (tg24.sky)

Da tempo i casi di Dengue vengono monitorati dal ministero e dall’Istituto superiore di Sanità. Nei mesi scorsi in Italia erano stati segnalati dei ... (ilfattoquotidiano)

A causa dell'aumento globale dei casi di dengue, su disposizione del Direttore Generale, Francesco Vaia, gli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera (Usmaf-Sasn) hanno avuto l'indicazione di i ...L’emergenza Dengue in Brasile e l’aumento globale dei casi fanno innalzare l’allerta nei porti e negli aeroporti in Italia.In Argentina l'infezione trasmessa dalle zanzare è stata rilevata in oltre la metà delle province del Paese. Il ministero della Sanità ha parlato di 39.544 casi registrati e 29 decessi correlati. Circ ...