(Adnkronos) – Non solo Brasile . l’allarme Dengue in Sudamerica si allarga all’ Argentina , dove l’infezione trasmessa dalle zanzare è stata rilevata ... ()

Dengue - l’allarme si allarga : dopo il Brasile colpita anche Argentina

(Adnkronos) – Non solo Brasile. L'allarme Dengue in Sudamerica si allarga all'Argentina, dove l'infezione trasmessa dalle zanzare è stata rilevata in ... (periodicodaily)