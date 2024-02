Dengue | il ministero della Salute innalza l' allerta alle frontiere

(Di martedì 13 febbraio 2024) Gli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera (Usmaf-Sasn) hannoto il livello diper la febbre. La disposizione del direttore generale, Francesco Vaia, prevede maggiore vigilanza non solo nei confronti dei vettori provenienti dai Paesi in cui “è frequente e continuo il rischio di contrarre la malattia” ma anche delle merci importate da determinate zone. Le indicazioni sono arrivate agli uffici con una nota del, a causa dell'aumento globale dei casi di

A causa dell'aumento globale dei casi di dengue, su disposizione del Direttore Generale, Francesco Vaia, gli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera (Usmaf-Sasn) hanno avuto l'indicazione di ...L'emergenza Dengue in Brasile e l'aumento globale dei casi fanno innalzare l'allerta nei porti e negli aeroporti in Italia. È l'obiettivo della circolare ...L'emergenza Dengue in Brasile e l'aumento globale dei casi fanno innalzare l'allerta nei porti e negli aeroporti in Italia. E' l'obiettivo della circolare 'Innalzamento livello di allerta relativament ...