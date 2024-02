Demet O?zdemir | il nuovo look è con coda di cavallo e giacca college da quasi 3mila euro

Ibrahim Çelikkol è Mehdi Karaca nella serie My Home My Destiny. Ibrahim Celikkol età, moglie e figli, biografia e vita privata ...Demet Ozdemir indossa una splendida giacca biker e lo fa con stile, ecco il look da copiare dell’attrice turca.La trama del finale della soap turca My home my destiny 2 con Demet Özdemir. L’ultima puntata che svela come finisce la seconda stagione è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.