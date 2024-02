Decolonizzare Firenze | perché una città diversa è possibile

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) di Ilaria Agostini* L’urbanistica svuotata del suo mandato sociale, redistributivo ed emancipatorio, ha costituito una privilegiata via d’accesso ai grandi capitali internazionali che negli ultimi decenni sono stati richiamati a, riducendola allo stato di colonia, rapinata ed eterodiretta. Come gruppo Urbanistica perUnaltraimmaginiamo una, unache riprende in mano il potere di pianificarsi e di disegnare un futuro desiderabile di convivenze urbane.significa, a parer nostro, agire secondo i principi che animarono la liberazione nonviolenta dell’India dal giogo inglese, e che rileggiamo oggi attraverso la lente bioregionale. – Autogoverno innanzitutto, da perseguire – ad esempio – con il contrasto all’elezione ...