Deadpool & Wolverine | il trailer stabilisce un nuovo record ed è il più visto di sempre dopo 24 ore

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 13 febbraio 2024) Ildiè riuscito a battere ildi visualizzazioni in 24 ore che era stato stabilito da Spider-Man: No Way Home. Ildi24 ore dal debutto avvenuto durante il Super Bowl, ha battuto undi visualizzazioni. Le prime immagini del ritorno sul grande schermo di Wade Wilson ha infatti battuto il primato stabilito da Spider-Man: No Way Home. Il primato Il video promozionale diha raggiunto quota 365 milioni di visualizzazioni online, battendo la concorrenza deldel film su Peter Parker che si era fermato a ...