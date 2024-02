De Ketelaere | un gioiello da Dea Dopo Hojlund altra plusvalenza d’oro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 febbraio 2024) L’Atalanta ha in casa un nuovo ’’ragazzo’’. L’esplosione di Charles De, dieci gol e sette assist in questa prima metà di stagione in tutte le tre competizioni, sei gol e sei assist in serie A, otto gol e cinque assist negli ultimi due mesi tra campionato e coppe, con un crescendo di prestazioni tra gennaio e febbraio, sta risvegliando gli interessi dei top team verso il belga. Tornato al centro di voci internazionali di mercato, come nell’estate 2022 quando approdò al Milan. Il talento di Bruges compie 23 anni a marzo e a detta di Gian Piero Gasperini ha ancora importanti margini di crescita ("Il ragazzo c’è e sono convinto che crescerà ancora, ha tutti i numeri per poterlo fare" ha spiegato il tecnico domenica sera a Genova), che potrebbero garantirgli il definitivo salto a top ...